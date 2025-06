Politie zoekt twee mannen voor schietpartij A13 (VIDEO)

Blijdorp Tussen Blijdorp en de afslag Rotterdam-Airport werd de taxi in de nacht van 9 op 10 juni 2025 rond 01.25 achtervolgd en beschoten.

De politie stelt dat aan het schieten een ruzie vooraf lijkt te zijn gegaan met de inzittenden van een Toyota RAV4.

Tankstation

Zo’n auto is een kwartier later gecrasht teruggevonden aan de Binckhorstlaan in het oostelijk deel van Den Haag. Er zaten Belgische kentekenplaten op.

De recherche denkt dat de twee inzittenden van de Toyota zich enige tijd schuilhielden bij een tankstation en dat zij zicht daar hebben laten oppikken door een Tesla met een taxikenteken.