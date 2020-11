Politie zoekt tweede verdachte voor schietpartij in speeltuin (VIDEO)

Connect on Linked in

Voor een schietpartij in een speeltuin aan het Frederik Hendrikplantsoen in Amsterdam-West, in april, zoekt de politie een tweede verdachte. Op 29 april werd daar voor de ogen van zijn zoontje (4) een 24-jarige man beschoten. Het slachtoffer werd in zijn benen geraakt maar slaagde erin met hulp van omstanders de schutter te overmeesteren en in bedwang te houden tot de politie arriveerde.

De schutter was een minderjarige jongen. Uit camerabeelden die zijn gemaakt voorafgaand aan de aanslag blijkt dat de schutter niet alléén was die woensdagavond. Om ongeveer 18.45 is het tweetal door camera’s vastgelegd. Naar die tweede man is de politie nog op zoek.