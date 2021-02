Politie zoekt verdachte Amstelveense liquidatie

Print This Post

De politie heeft beeld naar buiten gebracht van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van Rachid Kotar (39), op 12 december 2019 bij een sportschool in Amstelveen. Op de parkeerplaats van sportschool Health City was Kotar’s 5-jarig zoontje getuige van de moord op zijn vader.

In het najaar van 2020 waren in deze zaak al twee verdachten aangehouden. Er loopt momenteel een rechtszaak tegen deze twee uitvoerders van de liquidatie: Jonathan C. en Saifeddine M..

De politie zegt nu dat er aanwijzingen zijn dat er meer mensen bij de moord betrokken zijn geweest. In het onderzoek zijn beelden opgedoken van een onbekende man. De politie heeft reden om aan te nemen dat hij bij de moord betrokken is geweest.

Op de avond van 12 december 2019 is in Duivendrecht een Volkswagen Transporter volledig uitgebrand. Dit was de vluchtauto van de daders van de liquidatie.

