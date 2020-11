OM: dna in handschoenen bewijs liquidatie Amstelveen

Connect on Linked in

De twee verdachten die terechtstaan voor uitvoering van de liquidatie van Rachid Kotar vorig jaar in Amstelveen blijven nog zeker drie maanden in voorarrest. De rechtbank ziet op dit moment voldoende aanwijzingen voor hun betrokkenheid. Volgens Het Parool ziet justitie vooral bewijs in (bloed)sporen op kleding en handschoenen.

Dna

Die spullen bleven achter bij de VW Transporter, de vluchtauto die ze in brand staken op de Buitensingel in Amsterdam. In de twee oranje werkhandschoenen zat aan de binnenkant dna van verdachte Jonathan C. (naast dna van anderen) en aan de buitenkant bloed van Kotar. De recherche denkt dat het vuurwapen van C. na enkele schoten weigerde en dat C. daarna Kotar met het wapen meermalen op zijn hoofd sloeg toen die op de grond lag naast zijn gepantserde BMW. In die auto zat het vierjarige zoontje van Kotar op de achterbank.

Peilbakens

De liquidatie vond plaats aan het einde van de dag op 12 december 2019 bij sportschool Health City in Amstelveen.

Saifeddine M. (22) zou eerder peilbakens onder Kotar’s BMW hebben gepakt zodat hij kon worden gevolgd. Een agent heeft hem herkend op camerabeelden bij Health City.

Er zijn verder telefoongegevens en reisbewegingen van C. die politie en justitie bij de liquidatie en de vlucht vinden passen.

In februari is een nieuwe inleidende zitting. Op een datum voor een inhoudelijke behandeling is nog geen zicht.

Zie eerdere berichten:

Hbo-student verdachte van liquidatie Amstelveen

Alle berichten over de liquidatie.