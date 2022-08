Politie zoekt verdachte auto in Limburgse moordzaak (VIDEO)

Connect on Linked in

Justitie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de informatie die leidt tot het oplossen van de moord of doodslag op Xavier Durlinger (19). Diens lichaam is op donderdag 19 mei gevonden op De Kollenberg in Sittard. Op woensdagavond werd hij voor het laatst gezien. Met de arrestatie van een 19-jarige jongen, eind mei, is de zaak kennelijk nog niet rond. In Opsporing Verzocht verspreidde de politie de foto van een verdachte auto die op camera’s is vastgelegd in de omgeving van de vindplaats.

Vaststaat dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen, op welke wijze zegt de politie niet. In de omgeving van de Sittardse straat Duustergats is bij een bosschage Durlinger’s fiets gevonden en in de Rembrandtstraat zijn op op 4 juni en op 13 juni respectievelijk de pet en het heuptasje van het slachtoffer aangetroffen. Mogelijk is Durlinger beroofd van een duur horloge: een Tag Heuer, waarschijnlijk het type WT1310.

Xavier Durlinger verdween op woensdagavond 11 mei. Hij is op beelden fietsend gezien (zie onder). Ihttps://youtu.be/jAGHr95_wlwn de daaropvolgende nacht is rond 00.45 een verdachte auto door camera’s vastgelegd op de Kapellerweg; waarschijnlijk komende vanaf Duustergats en niet ver van de Kollenberg. De politie zoekt die auto en de inzittende(n).

Zowel zijn moeder als de politie stellen dat Durlinger in de drugshandel verzeild was geraakt. Hij besprak met zijn moeder het feit dat hij daarin betrokken was. Maar de politie wil niet uitsluiten dat de achtergrond van de moord het gevolg was van een persoonlijk conflict. Het slachtoffer was sociaal en kende heel veel mensen. Durlinger was de zoon van de vermogende eigenaar van een schoenenhandel.

De in mei aangehouden verdachte is op 16 juni wegens gebrek aan bewijs op vrije voeten gekomen. Het Openbaar Ministerie verdacht de man uit Sittard van moord dan wel doodslag. In hoeverre hij nog als serieuze verdachte geldt is niet bekend. De jongen zou om onopgehelderde reden een groot conflict hebben gehad met Durlinger.