Politie zoekt verdachte na moord op rapper Trouble

De Amerikaanse rapper Trouble is in de nacht van zaterdag op zondag doodgeschoten. In verband met deze moord zoekt de politie in Atlanta een verdachte. Trouble werkte als muzikant onder meer samen met Drake en The Weeknd.

Schotwond

De politie in Atlanta trof het lichaam van ‘Trouble’ zondagochtend rond half vier ’s nachts aan bij een appartementencomplex, nadat ze een melding binnen had gekregen over een schietpartij. De rapper lag op de grond met een schotwond. In het ziekenhuis werd zijn dood vastgesteld.

Trouble’s echte naam was Mariel Semonte Orr. Hij was onder contract bij het bekende label Def Jam.

Verdachte

De politie is op zoek naar een verdachte, in verband met de dood van de 34-jarige artiest. Het gaat om de 33-jarige Jamichael Jones.

In een persconferentie maakte de politie in Atlanta bekend dat ‘Trouble’ tijdens de gebeurtenis op bezoek was bij een vrouw, die ook een bekende was van deze verdachte. De politie zegt dat het om een conflict in de ‘relationele sfeer’ ging. Ook geeft ze aan dat het slachtoffer en de verdachte elkaar niet kenden.

‘Trouble’ werd met één schot in de borst geraakt. Het schot zou volgens een woordvoerder van de politie in het appartement zijn afgevuurd. De politie verdenkt de verdachte van huisvredebreuk, zware mishandeling, en moord.

Bekijk hier de persconferentie over de moord, van de politie in Atlanta.