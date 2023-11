Politie zoekt verdachte schietpartij Amsterdam-Noord

Connect on Linked in

Op het Parlevinkerpad in Amsterdam-Noord heeft donderdagavond een schietpartij plaatsgevonden. De politie meldt vrijdag dat het niet bekend is of er iemand gewond is geraakt. De schietpartij vond plaats na een ruzie tussen twee mannen.

Ruzie

Rond 18.30 kreeg de politie melding dat er een schot was gehoord op het Parlevinkerpad ter hoogte van het Banneplein. Ter plaatse blijkt dat er daadwerkelijk is geschoten en dat een man en kind dekking moeten zoeken achter een geparkeerde auto. Volgens getuigen is een ruzie tussen twee mannen de aanleiding voor het schietincident. Op beelden is te zien dat een kogelhuls in een van de banden van een politieauto is beland.

De schutter vlucht na het schot in de richting van de IJdoornlaan en de aangever gaat er ook vandoor. Deze aangever heeft zich nog niet gemeld bij de politie. De recherche zegt dringend op zoek te zijn naar hem. Of hij gewond is geraakt, is niet duidelijk.

Ook is de recherche op zoek naar een vrouw die dichtbij de ruziënde mannen stond en getuige was van het incident.

Signalement

Er is op dit moment geen slachtoffer aangetroffen. Ook de verdachte is nog niet aangehouden. De politie heeft een signalement van de verdachte verspreid. Het zou gaan om een lichtgetinte man van ongeveer 25 jaar oud met kort krullend haar. Hij is ongeveer 1,75 meter lang is heeft een tenger postuur. Verder droeg hij een zwarte puffer jas en een donkere joggingsbroek met witte streep.