Politie zoekt verdachte van zware mishandeling in Eindhoven

De politie heeft maandag beelden naar buiten gebracht van een man die wordt verdacht van de zware mishandeling van een andere man in het uitgaansgebied van Eindhoven, twee weken geleden. Vier andere mannen werden al eerder op heterdaad aangehouden.

Zwaargewond

Het slachtoffer liep in de nacht van vrijdag 20 op zaterdag 21 oktober rond 04.30 alleen over het Stratumseind in Eindhoven, toen hij uit het niets werd aangevallen door vijf mannen. Ze sloegen op hem in en toen hij op de grond lag, werd hij ook tegen zijn hoofd geschopt. Hij liep onder andere een bloedend oor en verschillende zwellingen in zijn gezicht op.

De politie zegt maandag dat vier van de vijf geweldplegers op heterdaad werden aangehouden, maar nog op zoek te zijn naar de identiteit van de vijfde man die stevige klappen uitdeelde.

Het gaat om een man met een baardje en wit shirt. Omdat de man zich nog niet gemeld heeft, zijn er beelden van hem gepubliceerd op de website van de politie.