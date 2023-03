Politie zoekt vier verdachten van plofkraak in Nieuw-Dordrecht

Connect on Linked in

De politie zoekt minstens vier verdachten van een plofkraak aan de Rietdekkershof in Nieuw-Dordrecht, die zaterdagnacht rond 04.30 plaatsvond. De verdachten in donkere kleding gingen er na de plofkraak in onbekende richting vandoor.

Twee knallen

De plofkraak in Nieuw-Dordrecht (gemeente Emmen) vond plaats bij een geldautomaat bij dorpshuis de Klink. De twee explosies werden door meerdere buurtbewoners gemeld. De straat ligt bezaaid met brokstukken en puin.

Onderzoek

De politie heeft sporenonderzoek verricht en meerdere camerabeelden veiliggesteld. Ook is buurtonderzoek verricht. Uit die informatie blijkt dat er zeker vier verdachten in donkere kleding betrokken waren bij de plofkraak. Het is op dit moment nog niet duidelijk met wat voor voertuig(en) en in welke richting zij zijn weggevlucht.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt wat voor explosief er is gebruikt. Directe omwonenden zijn tijdelijk opgevangen op een nabijgelegen locatie.

Volgens de politie is het nog onduidelijk of er een geldbedrag buit is gemaakt.