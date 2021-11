Politie zoekt Zouo Angel (30) voor dodelijke schietpartij in Heerlen

Connect on Linked in

De politie is dringend op zoek naar de 30-jarige Zouo Angel, die ook wel “Tom” wordt genoemd. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Heerlen op 13 november. Er is een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die tot zijn aanhouding leidt, zo melden de politie en het OM.

De 30-jarige Zouo Angel wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij aan de Elandstraat in Heerlen op zaterdag 13 november. Daarbij werd rond 22.40 in een woning een man neergeschoten. Het slachtoffer, de bewoner van het pand, overleed uren later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Over een motief is nog niets bekend.

Signalement

Omdat het onbekend is waar Zouo Angel momenteel verblijft hebben de politie en het OM zijn recente politiefoto en identiteit vrijgegeven. De verdachte gebruikt in het dagelijks leven de roepnaam Tom, maar heet formeel Zouo Angel. Hij heeft een lichte huidskleur, is niet erg lang en heeft een breed postuur. Hij heeft donker haar, donkere ogen en is brildragend. Verder is opvallend dat hij linkshandig is, een tatoeage heeft op zijn arm en spreekt met een Amsterdams accent.

Dodelijke steekpartij in Amstelveen

Angel heeft een fors strafblad. Hij is onder meer veroordeeld voor een overval in Amstelveen waarbij in augustus 2007 de 62-jarige Huib Krooder in zijn avondwinkel werd doodgestoken. Zouo Angel was toen zestien jaar. Hij werd veroordeeld tot drie jaar celstraf en tbs voor de moord. In de zaak was ook een medeverdachte die de vluchtscooter bestuurde. Deze Khadim D. werd in 2008 veroordeeld tot twee jaar cel voor de fatale roofoverval.

In juli 2007 ontsnapte Zouo Angel tijdens verlof uit een jeugdinrichting.