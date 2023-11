Politieagent gewond tijdens achtervolging gestolen auto

Connect on Linked in

Een politieagent is in de nacht van woensdag op donderdag in Limburg gewond geraakt tijdens een achtervolging. De verdachte reed in een als gestolen geregistreerd staande auto.

Gewond

De politie achtervolgde de gestolen auto in de afgelopen nacht rond 1.30, in Landgraaf. De bestuurder van de auto reed tijdens de rit in de Groenstraat op tegen een stilstaande politieauto. Daarbij raakte een politiemedewerker die tijdens deze aanrijding bij dat voertuig stond, gewond. Dit laat de politie donderdag weten in een bericht.

Vlucht

De verdachte ging er daarna te voet vandoor. Tijdens zijn vlucht kwam de vluchtende verdachte zelf in aanraking met een politieauto. Hij ging er daarna opnieuw vandoor, in de richting van de Generaal Hodgesstraat. Daarop losten politiemensen waarschuwingsschoten. Desondanks wist de verdachte te ontkomen.

Aanspreekbaar

De gewond geraakte politieagent was na de aanrijding aanspreekbaar en werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Wat de lichamelijke toestand van de verdachte is na zijn vlucht, is onduidelijk. Er wordt donderdagmorgen nog naar de persoon gezocht.