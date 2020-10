Politiecamera filmde dodelijke schietpartij woonwagenkamp Oss

Connect on Linked in

De heimelijk door de politie geïnstalleerde camera’s op het woonwagenkamp in Oss in het onderzoek naar de familie van Martien R. hebben een dodelijke schietpartij vastgelegd, zo schrijft het Brabants Dagblad. Dat is naar voren gekomen in het onderzoeksdossier naar R. en de medeverdachten.

Kaan D.

In het onderzoek Alfa zitten ruim tien verdachten, onder wie Martien R., vast op verdenking van drugs- en wapenhandel en lidmaatschap van een criminele organisatie. Onder die verdachten zijn er ook twee die volgens justitie betrokken waren bij een schietpartij op het kamp in Oss op 4 juni 2018 waar Peter Netten het leven liet: Kaan D. en Anton R..

Nu blijkt dat een in het geheim geïnstalleerde observatiecamera van de politie heeft geregistreerd dat er die nacht vanuit een woonwagen is geschoten.

Kaan D. (25) meldde zich op 7 juni 2018 op een politiebureau om te bekennen dat hij de dader was. Een half jaar later is hij weer vrijgelaten omdat politie en justitie informatie hebben dat D. de schuld op zich zou hebben genomen. Martien R. zou hem daarvoor anderhalf miljoen euro betalen. Volgens die informatie zou zijn 27-jarige zoon Anton R. hebben geschoten. D. en R. zitten niet vast voor de schietpartij maar in onderzoek Alfa.

Ontlastend

Als uit de beelden van de politie inderdaad blijkt dat Netten is doodgeschoten vanuit een woonwagen is dat ontlastend voor zowel Kaan D. én Anton R. omdat deze twee op het moment van de schoten buiten stonden.

Tijdens een zitting in september 2018 zei het Openbaar Ministerie op vragen van advocaat Mark Nillesen dat er geen beelden van de dodelijke schietpartij waren. De woonwagenbewoners hadden de beelden van hun eigen beveiligingscamera’s gewist, aldus de officier van justitie. Justitie zegt nu niet te hebben willen melden dat er toen al door de politie een camera was geplaatst.

Advocaten Nillesen en Jan-Hein Kuijpers willen dat de zaak tegen Anton R. en Kaan D. wordt gestopt. Het Openbaar Ministerie is nog niet zover en wil ook geen commentaar geven over de beelden. Wat er precies uit de beelden is op te maken is nog afwachten.