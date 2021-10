Politiechef moet opstappen vanwege puinhoop

Connect on Linked in

Marjolein Smit, hoofd van de afdeling Dienst Speciale Operaties van de politie, moet opstappen, omdat ‘al langere tijd sprake is van problemen en aanhoudende onrust’. Het vertrek volgt na ingrijpen van de eenheidsleiding van de Nationale Politie. Het is dit jaar al de tweede topfunctionaris van de politie die te horen heeft gekregen dat de eigen positie door interne kwesties onhoudbaar is geworden. Jannine van den Berg kondigde in juni aan eind 2021 haar functie neer te leggen.

Marjolein Smit gaf gedurende vijf jaar leiding aan de afdeling Dienst Speciale Operaties. Onder die afdeling valt ook de dienst Werken Onder Dekmantel, dat undercover-operaties uitvoert.

Suïcides

In april 2021 beroofde een agent, die al tien jaar als undercover werkzaam was ,zich van het leven. Volgens verschillende betrokkenen zou de man onder zware werkdruk zijn bezweken. Chefs zouden beloftes niet zijn nagekomen over het beëindigen van zijn werk als undercover-agent. Hij bleef veel langer in functie dan gebruikelijk is en signalen dat het niet goed goed met hem ging bij zijn laatste operatie in Noord-Brabant, zouden zijn genegeerd.

In december 2019 pleegde een andere agent van de Landelijke Eenheid ook al suïcide. De man ging gebukt onder pesterijen en vond te weinig steun bij de leiding van de politie. In augustus van dit jaar beroofde een derde agent zich van het leven. Uit een opgedoken afscheidsbrief bleek dat ook deze zelfdoding werk gerelateerd was.

Wantrouwen

De Telegraaf meldde eerder al dat er een groot wantrouwen heerst tegen de leiding van verschillende afdelingen van de politie. Er zou sprake zijn ’van manipulatie en een afrekencultuur’. Ook zou de begeleiding van medewerkers flink tekortschieten, zo vertelden bronnen aan de krant.

Pijn en verdriet

Marjolein Smit wordt per 1 december overgeplaatst naar de dienst bewaken en beveiligen. In een persoonlijk bericht van 1 oktober aan naaste collega’s schrijft ze ‘met tegenzin’ haar functie neer te leggen. ‘Veel pijn en verdriet over het overlijden van dierbare collega’s is nog lang niet verwerkt. Het vertrek voelt extra zwaar omdat ik jullie als collega’s niet in de steek wil laten, vluchten of wegduiken voor mijn verantwoordelijkheden past niet bij mij en zo voelt het toch een beetje’, schrijft Smit, die geciteerd wordt door de NRC.