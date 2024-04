Politiehelikopter ingezet na meerdere drugsdumpingen in Brabant

Connect on Linked in

In het buitengebied van Etten-Leur, Prinsenbeek, Breda en Moerdijk zijn maandagochtend meerdere jerrycans en vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden. De vaten werden op zes verschillende locaties naast verschillende wegen gevonden. Dat schrijft Omroep Brabant.

Sommige vaten en jerrycans lekken en liggen in een sloot. De politie heeft een helikopter ingezet om de situatie te overzien.

Grote vaten

De vermoedelijke drugsdumpingen werden onder meer gedaan aan de Elshoutweg en de Langeweg in Etten-Leur en aan de Halseweg in Prinsenbeek. Op de Rietdijk in Breda zijn ook grote vaten met vermoedelijk drugsafval aangetroffen.

Onderzoek

De politie en brandweer zijn op de verschillende locaties aanwezig om onderzoek te doen. Het is nog onduidelijk wat de schade aan de omgeving is en wat er precies in de vaten en jerrycans zit. Ook de hoeveelheid vaten en jerrycans is nog onduidelijk.