‘Politieinval in woning van voetballer FC Groningen’

Connect on Linked in

De politie heeft maandagochtend een inval gedaan in een woning die eigendom is van profvoetballer van FC Groningen Jetro Willems in Barendrecht, zo meldt het Barendrechts Dagblad. Er zouden twee vuurwapens zijn gevonden. De 29-jarige linksback van FC Groningen was tijdens van de inval niet aanwezig in de woning. In de woning zijn een 28-jarige Rotterdammer en een 22-jarige Dordtenaar aangehouden.

Of Willems nog in de betreffende villa woont is niet duidelijk. Of de linksback van Groningen verdacht wordt van betrokkenheid bij de gevonden vuurwapens of van andere feiten is onbekend.

Willems heeft op het adres een kledingbedrijf ingeschreven.