Politiek trekt stekker uit duur anti-misdaadteam NSOC

Samenwerkingsverband NSOC van politie, het Openbaar Ministerie, de Koninklijke Marechaussee, de Belastingdienst, Douane, de FIOD en Defensie, moest nieuwe methoden bedenken om criminele structuren en hun verdienmodellen te verstoren. De voorloper van NSOC was het Multidisciplinair Interventieteam (MIT), dit samenwerkingsverband werd in 2020 opgericht na de moord op advocaat Derk Wiersum. Maar de samenwerking bleek ingewikkeld en er was onduidelijkheid over de taakverdeling.

Verlengd

Het MIT (met ongeveer 400 medewerkers) werd opgeheven en ging verder onder een andere naam (NSOC) met ongeveer 100 medewerkers. In maart 2024 verlengde toenmalig demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid de samenwerking nog met twee jaar. Volgens haar waren er nieuwe inzichten behaald op het gebied van wapenhandel, het bedenken van slimmere controles op drugs en werd dankzij een ontwikkelde interventiestrategie door NSOC circa drie miljoen euro aan goud in beslag genomen.

Maar de politiek had geen vertrouwen meer in de meerwaarde van het team en de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel, liet afgelopen zomer in een Kamerbrief weten dat NSOC versneld wordt afgebouwd voor het einde van 2024.

‘Basis weggevallen’

NSOC reageert teleurgesteld op het opdoeken van de organisatie. Directeur Joost van Slobbe: ‘Nadat de ingediende motie in juni ook nog eens met een grote meerderheid in de Tweede Kamer was aangenomen, was het duidelijk dat de basis was weggevallen om NSOC succesvol te maken. Uiteraard was dit zeer teleurstellend voor ons allemaal. We waren een samenwerkingsverband in opbouw en met het eerdere besluit om minstens twee jaar door te gaan, hadden we vol ingezet op nieuwe en aanvullende acties, interventies en medewerkers. We zaten in een fase dat we op verschillende thema’s nieuwe inzichten en resultaten boekten. Denk aan de malafide goudhandel en niet-ambtelijke corruptie. Dit alles komt dan ineens tot stilstand.’