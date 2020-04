Politieman Duits arrestatieteam doodgeschoten

Connect on Linked in

In de Duitse plaats Gelsenkirchen, even over de grens bij Arnhem, is woensdagmorgen een politieman (28) doodgeschoten. Hij deed met een arrestatieteam een inval in een pand waar een verdachte in een drugszaak aangehouden moest worden.

Rond 06.00 probeerde het AT het huis binnen te gaan. Op dat moment zou de verdachte Thomas K. (29) het vuur hebben geopend. Hij schoot met een pistool zeker twee maal door de voordeur, volgens Duitse media. Daarna ontstond een vuurgevecht. Geen van de schoten raakte de verdachte. De man liet zich zonder verder verzet aanhouden.

De neergeschoten politieagent werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij ongeveer een uur later aan de schotwond bezweek, aldus de politie van Gelsenkirchen.

De inval werd gedaan in een drugsonderzoek van justitie in Essen dat al langer liep.

De agent behoorde tot een Sondereinsatzkommando (SEK) uit de stad M√ľnster.