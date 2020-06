Politiemedewerker vervolgd voor schending ambtsgeheim

Print This Post

De leiding van de politie Oost-Nederland heeft een medewerker uit het Overijsselse deel van de eenheid ontslagen. Hij wordt verdacht van ernstig plichtsverzuim. Het Openbaar Ministerie was al in 2019 een strafrechtelijk onderzoek gestart, kort nadat de medewerker op non-actief was gesteld.

Vervolgen

Dat gebeurde nadat er serieuze vermoedens waren ontstaan dat de medewerker zich tijdens zijn werk schuldig had gemaakt aan schending van het ambtsgeheim, fraude en valsheid in geschrifte. Ook het team Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie deed een disciplinair onderzoek. Uit het disciplinaire onderzoek bleek dat de aard en ernst van de gedragingen zodanig waren dat er volgens de politie maar één sanctie op kan volgen en dat is ontslag.

Het strafrechtelijk onderzoek is inmiddels afgerond. Het Openbaar Ministerie gaat de medewerker vervolgen voor valsheid in geschrifte, computervredebreuk en schending van het ambtsgeheim.

Noord-Nederland

De Telegraaf schreef onlangs dat in bijna ieder groot politie-onderzoek naar criminele organisaties sprake is van corrupte contacten bij de politie.

Bij de politie Midden-Nederland is de 44-jarige motoragent Orm K. verdacht van schending van de geheimhoudingsplicht, corruptie en computervredebreuk.

Recent werd in Rotterdam de van corruptie verdachte hoofdagent Mehmet K. van de eenheid Rotterdam aangehouden. Ook hij zou zijn ambtsgeheim hebben geschonden, en ook hebben witgewassen. De rechter-commissaris heeft zijn voorlopige hechtenis begin van deze maand met dertig dagen verlengd.

Op 1 juni werd een politiemedewerker van de eenheid Noord-Nederland aangehouden op verdenking van het plegen van misdrijven, waaronder witwassen en het voorhanden hebben van drugs. De medewerker is geschorst. Het is niet duidelijk of het Openbaar Ministerie deze medewerker gaat vervolgen.