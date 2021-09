Politietolk vervalste tapverslagen

Print This Post

De 61-jarige tolk Ahmed B., die voor de politie in Zwolle werkte, is schuldig bevonden aan het vervalsen van tapverslagen. Hij liet volgens de rechtbank belangrijke informatie weg in een groot drugsonderzoek. De tolk kreeg een taakstraf van 100 uur. Ook wordt hij uit het register geschrapt.

B. luisterde op 24 juni 2019 op het politiebureau in Zwolle live mee terwijl de hoofdverdachte in een wietonderzoek onder de tap stond, zo schrijft RTV Oost. In zijn vertaling liet de tolk weg dat door de hoofdverdachte zijn naam werd genoemd. Ook liet hij weg dat de volgende dag verschillende andere verdachten naar de wietplantage zouden komen.

Nadat de Zwolse politie twijfels had gekregen over de vertaling werd een tweede tolk gevraagd de taps nog eens te vertalen. Daarbij kwamen de weglatingen aan het licht.

Malversaties

Het vervalsen van tapverslagen heeft gevolgen voor het hele strafrechtelijke opsporingsapparaat, zei de voorzitter van de rechtbank in Zwolle. ‘Niet uit te sluiten is dat dit het onderzoek heeft beïnvloed.’ De rechtbank tilt zwaar aan dit feit. Bij de vertaling van tapgesprekken is de politie aangewezen op een beëdigd tolk ‘op wie de politie blindelings moet kunnen vertrouwen’ aldus de rechtbank.

Er zijn geen aanwijzingen dat de tolk ook in andere onderzoeken malversaties heeft gepleegd. Hij werkte jarenlang bij de politie.