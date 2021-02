Pool (34) die nog bijna 2,5 jaar uit moet zitten in Oss opgepakt

Connect on Linked in

De politie heeft donderdag in Oss een 34-jarige Poolse man aangehouden, die nog 885 dagen gevangenisstraf open heeft staan. De aanhouding volgde na een onderzoek van FASTNL, een politieteam dat voortvluchtigen opspoort. De man is in Nederland veroordeeld voor de handel in vuurwapens en staat daarnaast ook nog door Polen gesignaleerd.

(Foto uit archief)

Nietsvermoedend

In onderzoek naar de verblijfplaats van de veroordeelde Pool kwamen de rechercheurs uit bij een woning in Oss en na aanbellen, opende de gezochte man nietsvermoedend zelf de deur. Bij de aanblik van de rechercheurs rende hij door zijn achterdeur naar buiten. Aangezien de man vuurwapengevaarlijk kon zijn, is een team van de Dienst Speciale Interventies opgeroepen.

Met inzet van een politiehelikopter, hondengeleiders en agenten van de eenheid Oost-Brabant is de man, die zich schuilhield in de stuiken, aangehouden.