Pools/Spaans netwerk: drugssmokkel via Nederland en link met hooligans (VIDEO)

Bij een reeks invallen in Polen en Spanje is een internationale drugsbende opgerold op verdenking van de smokkel van grote hoeveelheden marihuana, cocaïne en amfetamine die verstopt zaten in vrachtwagens met groenten en fruit. Het netwerk zou de drugs in koelwagens van Spanje naar Polen hebben gesmokkeld, via Nederland en Duitsland. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat het netwerk banden had met hooligans van verschillende voetbalclubs.

Tijdens het onderzoek van de Poolse en Spaanse politie in samenwerking met Europol zijn tientallen verdachten opgepakt en is ruim 260 kilo marihuana, amfetamine en cocaïne in beslag genomen met een totale straatwaarde van bijna drie miljoen euro.

42 verdachten

Eerder dit jaar waren er volgens de Spaanse politie en Europol al tientallen invallen bij leden van de criminele organisatie, waarbij 42 verdachten werden opgepakt, waaronder meerdere kopstukken. Op 23 april 2023 werd in beide landen een reeks gecoördineerde invallen uitgevoerd, resulterend in veertien arrestaties in Polen en zes arrestaties in Spanje. Daarbij werd voor ruim een ​​half miljoen euro contant geld in verschillende valuta in beslag genomen.

Marihuana tussen aardappelen

De eerste actie tegen het criminele netwerk vond een jaar eerder plaats. In april 2022 arresteerde de Poolse politie zeven verdachten die drugs Polen binnensmokkelden. Onder een deklading aardappelen die ze uit Spanje vervoerden, vonden de autoriteiten 158 pakketten marihuana. Bij de gearresteerde verdachten werden nog eens 51 pakketten marihuana in beslag genomen.

Uit het tijdens het onderzoek verzamelde bewijsmateriaal bleek dat deze groep in verband wordt gebracht met de smokkel van 3 ton marihuana, ter waarde van naar schatting 30 miljoen euro.

Hooligans

De criminelen zouden de drugs in koelwagens van Spanje naar Polen hebben gesmokkeld, via Nederland en Duitsland. Uit het onderzoek kwam volgens de autoriteiten ook naar voren hoe de bendeleden banden hadden met hooligans van verschillende voetbalclubs. In welke hoedanigheid en welke voetbalclubs wordt door de opsporingsdiensten niet gemeld.