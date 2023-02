Populaire Zuid-Afrikaanse rapper AKA doodgeschoten bij restaurant in Durban

Connect on Linked in

De populaire Zuid-Afrikaanse rapper Kiernan Forbes (35), bekend onder zijn artiestennaam AKA, is vrijdagavond doodgeschoten bij een restaurant in Durban (Zuid-Afrika). Ook een goede vriend van hem, chef-kok Tebello Motsoane (34), overleefde de schietpartij niet.

Volgens de politie liepen de twee slachtoffers iets na 22.00 naar hun auto toen ze door twee gewapende mannen van zeer dichtbij onder vuur werden genomen. Ze overleden ter plaatse aan hun verwondingen. De schutters ontsnapten te voet en zijn voortvluchtig. Over een motief is niets bekend.

Hits en prijzen

Forbes begon zijn muziekcarrière in 2002 als lid van het hiphoptrio Entity. Nadat de formatie in 2006 ermee ophield, begon Forbes een solocarrière. Hij scoorde hits met onder andere Lemons (Lemonade), All Eyes on Me en Composure. Hij zou later deze maand zijn vierde soloalbum Mass Country uitbrengen.

Rapper AKA won als artiest verschillende Zuid-Afrikaanse prijzen en was in 2014 genomineerd voor een MTV Europe Music Award.

Incident

In 2021 kwam zijn verloofde om het leven na een val uit een hotel in Cape Town. Later kwamen er berichten naar buiten dat Forbes op dat moment onder invloed van drugs was. De rapper laat een dochter na.

Zuid-Afrika heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld. Vorige maand vielen acht doden en drie gewonden bij een schietpartij op een huisfeestje in het land.