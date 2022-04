Premier Britse Maagdeneilanden in Miami opgepakt voor cocaïne-import

Connect on Linked in

De premier van de Britse Maagdeneilanden en de directrice van de havens van de eilandengroep in de Caribische Zee zijn donderdag opgepakt bij een undercoveroperatie op de luchthaven van Miami. Ze worden verdacht van drugssmokkel in Zuid-Florida en het witwassen van geld. Dat melden de Amerikaanse autoriteiten.

Beeld: Oleanvine Maynard (links) en Andrew Fahie (rechts)

Premier Andrew Fahie (51) en havendirectrice Oleanvine Maynard werden opgepakt door agenten van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA). Ze worden beschuldigd van samenzwering om cocaïne te importeren en samenzwering om geld wit te wassen. Een derde verdachte, Kadeem Maynard, de zoon van de havenbaas, werd gisteren eveneens opgepakt op verdenking van dezelfde feiten. Zijn arrestatie vond niet in Miami plaats.

‘Sinaloa-kartel’

Andrew Fahie en Oleanvine Maynard waren volgens de Amerikaanse aanklacht op het vliegveld van Miami om zogenaamde Mexicaanse drugshandelaren van het Sinaloa-kartel te ontmoeten, die in feite DEA-agenten waren. Die zouden hen 700.000 dollar overhandigen voor hun hulp bij het smokkelen van cocaïne van Colombia naar Miami en New York via een haven op de Britse Maagdeneilanden. In werkelijkheid liepen ze in de val van DEA-undercoveragenten.