‘Presentator Dennis Schouten (26) betrokken bij steekpartij in Glanerbrug’

Roddelpraat-presentator Dennis Schouten (26) zou zaterdagavond lichtgewond geraakt zijn bij een steekpartij in Glanerbrug (gemeente Enschede). Schouten en zijn broer zouden ruzie met iemand hebben gehad in het Dorpshuis aan de Kerkstraat in Glanerbrug. Dat mondde uit in een steekpartij.

Bij de steekpartij zouden volgens RTV Oost twee mannen en een vrouw betrokken zijn. Beide mannen raakten gewond. Eén van hen is aangehouden voor verhoor.

Volgens bronnen zouden Dennis Schouten zijn broer ruzie hebben gehad met iemand en zou die persoon hebben gestoken. Bij de steekpartij zouden beide broers gewond zijn geraakt. Zijn broer is door de politie verhoord, aldus Schouten op Twitter.

Op de vraag van een volger via Twitter of hij oké is, reageert Schouten: ‘Ik wel, mijn broer wordt nu verhoord.’

Op Instagram laat de presentator weten: ‘Alles is oké, er is niets aan de hand.’

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie doet onderzoek naar het incident.