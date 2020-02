Primera Elburg twee maanden dicht wegens drugshandel via pakketpost

Connect on Linked in

De Primera in Elburg is donderdag voor twee maanden gesloten op last van burgemeester Jan Nathan Rozendaal omdat het pand gebruikt zou worden voor drugshandel, witwassen en andere criminele activiteiten. De voormalig eigenaar gebruikte de winkel voor het verzenden van harddrugs, blijkt uit een rechterlijke uitspraak.

17 kilo harddrugs

In april 2019 deed de politie een inval bij de Primera waarbij ex-eigenaar Henri B. (46) en een metgezel werden opgepakt. In de garage van de woning van B. werd 17 kilo harddrugs (14 kilo MDMA en 3 kilo speed) gevonden, die volgens de politie bij de winkel zijn afgeleverd en verzonden. Burgemeester Rozendaal tegen Omroep Gelderland: ‘Daarnaast is er sprake van witwassen, belastingontduiking en valsheid in geschrifte. Dat is allemaal verbonden aan de drugshandel.’

Schakel in drugsketen

B. gaf in politieverhoren toe dat de drugs niet voor het eerst bij zijn winkel werden bezorgd. Hij handelt volgens de rechtbank sinds zeker november 2016 in drugs en de Primera was al langere tijd een schakel in een drugsketen. Wanneer B. voor de rechtbank verschijnt en wat hem en andere betrokkenen ten laste worden gelegd, is nog onduidelijk. Er loopt een onderzoek van het Openbaar Ministerie wegens witwassen.

Bezwaar

B.’s ex-vrouw (tegenwoordig zelfstandig eigenaar van de winkel) tekende bezwaar aan tegen de sluiting. ‘Zij zegt nooit iets geweten te hebben van de drugshandel, maar de rechter heeft bepaald dat ik niet te snel handel door nu het pand al op slot te doen,’ aldus burgemeester Rozendaal. ‘Met deze sluiting wil ik een duidelijk signaal afgeven: dit soort praktijken kan gewoon niet in Elburg.’

‘Goede dekmantel’

De Primera in winkelcentrum De Vrijheid wordt omschreven als een goed lopende zaak. Dat zo’n pand van een landelijke keten wordt gebruikt voor drugshandel is nieuw voor criminoloog Henk Ferwerda. Tegen De Stentor zegt hij dat hij het wel begrijpt: ‘Het is een goede dekmantel. Zoals wij al jarenlang brieven per post van a naar b sturen, gebruiken criminelen pakketpost voor drugs. De kans op controle is niet groot. We weten dat meer drugs circuleert dan wordt onderschept.’