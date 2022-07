Primeur: Spaanse politie ontmanteld grootschalige hasjfabriek

Connect on Linked in

De Spaanse Nationale Politie en de Guardia Civil hebben donderdag bekend gemaakt dat in juni in de provincie Barcelona een grootschalige productiefaciliteit voor hasj is ontmanteld. Volgens de Spanjaarden is het voor het eerst dat er zo’n “hasjfabriek” is Spanje is aangetroffen. Er zijn dertien mensen opgepakt en twaalf doorzoekingen geweest.

(beeld uit archief)

Zeef

Europese hasj is doorgaans afkomstig uit Noord-Afrika en in mindere mate uit landen zoals Libanon en Afghanistan. Hasj is hars van cannabisplanten (marihuana of wiet) die op bloemtoppen en bladeren zit. Het wordt (bijvoorbeeld) gewonnen door toppen en blad door een centrifuge en een zeef te halen.

In Spanje is de laatste tien jaar een sterke groei van de de productie op wietplantages geweest, zowel in kassen als in de buitenlucht. Daardoor is het produceren van hasj in Spanje aantrekkelijker geworden, omdat de hasj dan niet vanuit Noord-Afrika per boot hoeft te worden overgesmokkeld.

Zuid-Amerika

Bij de doorzoekingen zijn twee hasjverwerkings-laboratoria en een voor de productie van synthetische drugs ontmanteld. Er zijn verschillende soorten drugs, contant geld en vuurwapens in beslag genomen. Volgens de politie investeerde de groep ook winsten uit de hasjhandel om cocaïne(pasta) uit Zuid-Amerika over te laten komen. De drugs werden in verschillende Europese landen verkocht.

La Jonquera

Het onderzoek begon in januari 2022 toen onderzoekers in de gemeente Castellar del Vallès (bij Barcelona) een opslagloods in de gaten kregen van waaruit drugs werden gedistribueerd. Bij een eerste operatie aan het begin van dit jaar werden twee zendingen met 25 kilo marihuana onderschept, die waren verborgen in een vrachtwagen met als deklading medische benodigdheden. Die onderschepping was bij La Jonquera, aan de Franse grens. In februari werd in Cádiz een andere vrachtwagen die eerder in het onderzochte magazijn had gestaan ​​gecontroleerd. Aan boord was met 54 kilo hasj, verstopt in de wielen. De eindbestemming van beide zendingen was het magazijn van Castellar del Vallès.

Cava

In april ontdekten de Mexicaanse autoriteiten een zending van bijna 50 kilogram MDMA (de werkzame stof in xtc), die vanuit Zuid-Amerika naar de loods bij Barcelona had moeten gaan.

Begin juni stuurde de organisatie een pallet met dozen cava via een extern legaal transportbedrijf naar Duitsland. Tussen de flessen cava bleek 21,61 kilo wiet te zijn verpakt.

Op 9 juni waren er op twaalf plaatsen invallen, in de plaatsen Castellar del Vallès, Sabadell, Vic, Granollers, Badalona en Santa Eulàlia de Ronçana in Barcelona. Er werden 710 kilo marihuana, 1,51 kilo hasj, 2,5 kilo hasjpollen, 4,46 kilo cocaïne, 1.305 marihuanaplanten, 140.000 euro contant geld, twee revolvers, een nepgeweer, een high-end pantservoertuig en gps-apparatuur in beslag genomen.

In Santa Eulàlia de Ronçana was een laboratorium voor de productie van synthetische drugs, met name MDMA. De hasjlabs waren in de loods in Castellar del Vallés. Zes verdachten zitten nog vast.