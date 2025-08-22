Procesafspraken: ruim drie jaar cel geëist tegen Glory-kickbokser voor drugshandel en witwassen

De internationaal bekende kickbokser werd in januari 2023 opgepakt, in september dat jaar kwam hij op vrije voeten en mocht hij zijn proces in vrijheid afwachten.

Ontsleutelde chats

Op basis van onder meer versleutelde chatgesprekken en foto’s van vermeende drugs werd volgens politie en justitie duidelijk dat Mohammed J. voorbereidingen trof voor het importeren en verhandelen van drugs. Uit de versleutelde berichten bleek bovendien dat hij een geldbedrag van 400.000 euro liet verplaatsen en dat hij over dure horloges zou beschikken. Een deel van deze horloges werd tijdens een doorzoeking aangetroffen.

Efficiëntie

Tijdens de zitting donderdag voor de rechtbank in Den Bosch gaf de officier van justitie een toelichting op de procesafspraak: ‘Het Openbaar Ministerie beoogt door het maken van procesafspraken de behandeling van deze strafzaak zo efficiënt mogelijk te maken.’



Procesafspraken hebben als voordeel dat er capaciteit voor andere onderzoeken beschikbaar komt en de strafrechtketen ontlast wordt. Een verdachte weet bij een procesafspraak sneller waar hij aan toe is. In ruil voor een lagere strafeis ziet de verdachte af van onderzoekswensen, verweren tegen de aanklacht en van hoger beroep.

Rechtbank beslist

Gezien de ernst van de verdenking en de langere periode waarin Mohammed J. zich schuldig maakte aan de strafbare feiten, zou naar oordeel van het OM een gevangenisstraf van 58 maanden op zijn plaats zijn geweest. Als onderdeel van de procesafspraak is een strafeis van 40 maanden cel opgenomen.

Los van de gemaakte afspraak beoordeelt de rechtbank zelfstandig of er voldoende bewijs is en welke straf daarbij hoort. De rechtbank doet op 4 september uitspraak.

Vechtpartijen

Mohammed J. werd eerder veroordeeld. In 2018 kreeg de talentvolle kickbokser veroordelingen voor betrokkenheid bij twee vechtpartijen. Op een nieuwjaarsfeest in Breda ging J. onder invloed van alcohol drie mannen te lijf. De tweede vechtpartij was in de rechtbank van Den Bosch. Daar viel hij samen met anderen de verdachte van de moord op zijn vriend Yassine Majiti aan. J. kreeg taakstraffen en een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Handgranaten

De recherche vermoedt al langer dat J. contacten in het criminele milieu heeft. In juli 2021 ontplofte een granaat bij de slagerij van J.’s vader in Den Bosch. Op 10 februari 2022 ging een handgranaat af bij de sportschool waar Mohammed J. traint, in de Bossche wijk Kruiskamp.