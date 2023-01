‘Talentvolle kickbokser gearresteerd om verdenking wapens en drugs’

Connect on Linked in

Een talentvolle kickbokser uit Den Bosch zit al enige tijd vast op verdenking van drugs- en wapenhandel. Mohammed J. (26), in de ring ook wel “The Destroyer” genoemd zou volgens het Brabants Dagblad juist over twee weken zijn rentree maken na een periode van drie jaar zonder wedstrijden, naar eigen zeggen omdat hij ‘zonder motivatie zat’. Hij zou op een toernooi van Glory in Essen (D) op 11 februari weer zijn eerste wedstrijd gaan vechten. Dat zal nu mogelijk niet door gaan.

Vechtpartijen

Komende week beslist de rechtbank of hij in voorarrest moet blijven.

In 2018 kreeg de kickbokser veroordelingen voor betrokkenheid bij twee vechtpartijen. Op een nieuwjaarsfeest in Breda ging J. onder invloed van alcohol drie mannen te lijf. De tweede vechtpartij was in de rechtbank van Den Bosch. Daar viel hij samen met anderen de verdachte van de moord op zijn vriend Yassine Majiti. J. kreeg taakstraffen en een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Lil’ Kleine

De recherche vermoedt al langer dat J. contacten in het criminele milieu heeft. In juli 2021 ontplofte een granaat bij de slagerij van J.’s vader in Den Bosch. Op 10 februari 2022 ging een handgranaat af bij de sportschool waar Mohammed J. traint, in de Bossche wijk Kruiskamp.

Op sociale media deelde J. foto’s uit Marbella en Dubai waar hij onder meer in gezelschap was van rapper Lil’ Kleine. Deze week publiceerde Videoland een interview met J. over zijn rentree in de vechtsport.