Profvoetballer Jody Lukoki overleden na familieruzie en beenamputatie

Profvoetballer Jody Lukoki (29) is maandagochtend in het ziekenhuis overleden. Bronnen rond de oud-speler van Ajax, PEC Zwolle en Cambuur melden dat Lukoki ongeveer twee weken geleden op een feest slaags raakte met twee neven en een vriend. Eenmaal thuis kreeg hij zware hoofdpijn en kniepijn, waardoor hij in het ziekenhuis belandde.

Zware infectie

Daar ging zijn situatie vervolgens zo snel achteruit dat artsen constateerden dat hij een zware infectie en zuurstoftekort had opgelopen, waardoor zijn been geamputeerd moest worden. Lukoki werd na de ingreep tijdelijk in coma gehouden, waarna hij maandagochtend overleed aan een hartstilstand.

Contract ontbonden

Volgens een bron rond de Congolees-Nederlandse rechtsbuiten was Lukoki “verslaafd aan lachgasballonnen”, waardoor hij mogelijk zuurstoftekort op had gelopen en kampte met blessures. In juli 2021 vertrok Lukoki transfervrij naar FC Twente, maar door een zware kruisbandblessure en een veroordeling voor huiselijk geweld bij de politierechter (80 uur werkstraf en twee weken voorwaardelijke celstraf), werd zijn contract in februari 2022 ontbonden.

Onlangs raakte Lukoki tijdens een feest in Almere slaags met twee neven en een vriend over iets dat een bron rond de voetballer “jaloezie” noemt. Er zou inmiddels een aangifte liggen bij de politie Midden-Nederland dat een onderzoek naar de zaak start.

De KNVB en de clubs waarvoor Lukoki heeft gespeeld reageren geschokt op zijn overlijden.

Our former player Jody Lukoki has passed away at the age of 29. Rest in Peace, Jody 🤍 — AFC Ajax (@AFCAjax) May 9, 2022

In Memoriam | Jody Lukoki#peczwolle — PEC Zwolle (@PECZwolle) May 9, 2022

🖤 Rust in vrede, Jody 😔 Namens iedereen bij de club wensen we familie, vrienden en overige nabestaanden ontzettend veel sterkte toe. — SC Cambuur (@SCCambuurLwd) May 9, 2022