‘Prominent lid Mocro-maffia opgepakt’ bij invallen in Madrid en Malaga

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft bij Madrid en in Malaga negen verdachten opgepakt die lid zouden zijn van een criminele organisatie die zich bezighield met internationale cocaïnehandel. Onder de verdachten zijn verschillende zogenoemde High Value Targets (‘hoogwaardige doelwitten’) van Europol. Het netwerk onderhield ook contact met Nederlandse criminelen.

740 kilo coke

Bij een gezamenlijke operatie van de Spaanse politie met de DIRAN (Anti-Narcotics Directorate) van de Colombiaanse politie, het Amerikaanse bureau HSI (Homeland Security Investigations) en de Franse en Zweedse autoriteiten werden negen verdachten aangehouden: zes in de gemeente Aranjuez in Madrid en drie in Malaga. Ook werd 740 kilo cocaïne in beslag genomen. Daarnaast werden bij diverse invallen bijna 50.000 euro aan contant geld, 30 mobiele (veelal encryptie) telefoons, vijf voertuigen, een pistool en een kogelvrij vest in beslag genomen.

België en Nederland

Het onderzoek startte in april 2021 dankzij internationale politiesamenwerkingsverbanden in de strijd tegen drugshandel. In samenwerking met de Colombiaanse nationale politie en het Amerikaanse bureau HSI, kwam de Spaanse politie erachter dat de kopstukken van een prominente criminele organisatie in Europa zich aan de kust van Malaga bevonden. Uit de onderzoeken bleek dat het netwerk bestond uit verdachten uit Zweden, Frankrijk en Engeland. De leden onderhielden contacten met zowel de landen van herkomst van de cocaïne in Zuid-Amerika als de landen van bestemming, voornamelijk België, Nederland en Spanje.

Meetings

Uit onderzoek bleek dat verschillende leden van de organisatie al ruim 20 jaar aan de kust van Malaga wonen. Ook ontdekten agenten verschillende ontmoetingen tussen deze leden en andere verdachten die ook reisden naar andere Europese landen en naar Dubai, van waaruit de organisatie tevens werd aangestuurd. In november vorig jaar observeerden de opsporingsdiensten hoe de organisatie de ontmoetingen intensiveerde en er gereisd werd van Malaga naar Madrid en weer terug. Tijdens deze meetings zou de distributie van cocaïne in Spanje, en de rest van Europa zijn besproken.

Zweedse tak

Volgens de Spaanse politie kwam na die ontmoetingen ‘de actieve tak van het netwerk’ in beeld, bestaande uit Zweedse verdachten die ook aan de Costa del Sol wonen. Zij gelden in Zweden als beruchte criminelen, een van hen zou een bekend lid van de ‘Nederlandse Mocro-maffia’ zijn. Om wie het gaat is onduidelijk.

Invallen

De autoriteiten ontdekten dat er cocaïne werd gedistribueerd in twee bestelwagens naar een boerderij in Aranjuez (Madrid). Daar zagen ze hoe een verdachte de boerderij in ging, terwijl de ander in de buurt bleef om contrasurveillancewerk te verrichten. Bij de inval die daarop volgde namen agenten 740 kilo cocaïne in beslag en werden zes verdachten opgepakt. Tegelijkertijd werden bij invallen in Malaga drie andere verdachten ingerekend.

Volgens de Spaanse politie is met de negen verdachten ‘een van de meest actieve en machtige criminele organisaties ontmanteld die zich bezighield met internationale cocaïnehandel in Europa’.