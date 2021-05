‘Psilocybine en mdma over enkele jaren erkend als medicijnen in VS’

Connect on Linked in

Psilocybine en mdma, de werkzame stoffen in paddo’s en xtc, worden binnen enkele jaren medicijnen in de Verenigde Staten. Dat zeggen wetenschappers, psychotherapeuten en ondernemers over de snelgroeiende markt van psychedelische geneeskunde.

The New York Times schrijft dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de Food and Drug Administration (FDA) goedkeuring verleent voor psychoactieve stoffen voor therapeutisch gebruik. Voor mdma zou dat al in 2023 zijn, voor psilocybine rond 2025.

Behandeling depressies

Uit verschillende studies en laboratoriumonderzoeken naar mdma is gebleken dat de werkzame stof in xtc in combinatie met counseling duidelijke verlichting bracht voor patiënten met een ernstige posttraumatische stressstoornis. Denk daarbij bijvoorbeeld aan oorlogsveteranen. Ook van psilocybine, de psychoactieve stof in paddo’s, is gebleken dat het baat kan hebben bij de behandeling van depressies.

Opioïdencrisis

Na decennia van demonisering en criminalisering in de VS staan ​​psychedelische drugs op het punt de reguliere psychiatrie binnen te dringen, met ingrijpende gevolgen voor een vakgebied dat in de afgelopen decennia weinig farmacologische vooruitgang heeft geboekt bij de behandeling van psychische stoornissen en verslaving. De behoefte aan nieuwe therapieën in de VS is urgenter geworden temidden van een nationale epidemie van misbruik van opioïden (zware pijnstillers) en zelfmoorden.

Universiteiten

Experts zeggen dat psilocybine en mdma binnen enkele jaren de meest populaire nieuwe therapieën worden sinds Prozac (antidepressivum). Universiteiten willen erin, en Wall Street ook. De beste universiteiten van de VS haasten zich om psychedelische onderzoekscentra op te zetten, en investeerders steken miljoenen dollars in start-ups.

Verschillende staten en steden beginnen de beperkingen op de drugs te versoepelen. Dat zijn de eerste stappen die vermoedelijk zullen leiden tot de federale decriminalisering van psychedelica voor therapeutisch en zelfs recreatief gebruik.

Grote nieuwsgierigheid

‘Er is een enorme verandering in de houding ten opzichte van wat niet zo lang geleden als marginale wetenschap werd beschouwd’, zegt de Amerikaanse auteur en journalist Michael Pollan, die in 2018 het boek How to Change Your Mind uitbracht. Een besteller over psychedelica die heeft bijgedragen aan het destigmatiseren van de drugs. Pollan: ‘Gezien de geestelijke gezondheidscrisis in dit land, is er grote nieuwsgierigheid naar psychedelica. De hoop is dat het wordt erkend als nieuwe therapeutische instrumenten die we nodig hebben’.

Nederlandse studies

Anderhalf jaar geleden werden in Nederland acht Nederlandse oorlogsveteranen met een posttraumatische stressstoornis behandeld met mdma. Het was de eerste keer dat de partydrug in Nederland een geneeskundige toepassing kreeg. In Nederland waren eerder psychiatrische behandelingen met LSD dat net als xtc onder de Opiumwet valt.