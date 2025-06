Quincy Promes (33) opnieuw aangehouden in Dubai

Veroordelingen Promes is in Nederland twee keer bij verstek veroordeeld. In februari 2024 kreeg hij zes jaar cel voor het aansturen van uithalers bij het binnenhalen van cocaïne en voor het financieren van cocaïnetransporten. Concreet ging dat om twee grote partijen die in januari 2020 zijn ingevoerd in de haven van Antwerpen.

In juni 2023 kreeg Promes 1,5 jaar cel voor het neersteken van een neef op een familiefeest in Abcoude.

Van maart tot mei vorig jaar zat Promes vast in Dubai, in afwachting van zijn uitlevering naar Nederland. Hij kwam daarna onder voorwaarden op vrije voeten.

Hoger beroep

Dinsdag besliste het gerechtshof in Amsterdam dat de voetballer geen vrijgeleide krijgt in Nederland om zittingen van zijn zaak in hoger beroep bij te wonen. In het hoger beroep van Promes diende dinsdag een voorbereidende zitting waarin hij het gerechtshof had verzocht om te kunnen terugkeren naar Nederland onder door hem voorgestelde voorwaarden en voorstellen.

Als de arrestatie van vannacht inderdaad verband houdt met het uitleveringsverzoek van de Nederlandse justitie dan zal Promes onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee worden overgevlogen naar ons land waar hij 7,5 jaar cel moet uitzitten.