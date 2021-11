Quincy Promes vervolgd voor poging doodslag

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam gaat profvoetballer Quincy Promes vervolgen voor poging tot doodslag op zijn neef. Deze neef liep bij een steekpartij na afloop van een familiefeest, eind juli 2020 in Abcoude, een zware verwonding op aan zijn knie. Hij heeft daarvan aangifte gedaan.

Onderzoekswensen

Promes (29) wordt verdacht van poging tot doodslag en subsidiair zware mishandeling. Het onderzoeksdossier is eind mei 2021 door de politie ingestuurd naar het Openbaar Ministerie. Bestudering van dat dossier door de officier van justitie leidde afgelopen juli al tot de ‘voorgenomen beslissing’ om tot vervolging over te gaan. Deze voorgenomen vervolgingsbeslissing is toen ook bekendgemaakt aan de verdachte en zijn raadsman.

De definitieve beslissing zou volgen nadat eventuele onderzoekswensen van de advocaat van de verdachte waren toegekend en uitgevoerd. Dat is inmiddels grotendeels gebeurd. Een zittingsdatum is nog niet bekend.

Spartak

Promes is op zondag 13 december 2020 door de politie aangehouden. Op dinsdag 15 december is hij te zijn verhoord heengezonden op last van de officier van justitie. Hij is niet voorgeleid aan de rechter-commissaris wat tot gevolg heeft dat hij is op vrije voeten is zonder dat er voorwaarden aan die vrijlating zijn gesteld. Promes is niet in Nederland omdat hij voetbalt voor de Russische club Spartak Moskou.