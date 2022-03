Quincy Promes werd al afgeluisterd vóór de steekpartij

Connect on Linked in

Oud-Ajacied en Oranje-international Quincy Promes is afgeluisterd door de politie en spreekt in deze afgetapte telefoongesprekken over het neersteken van zijn neef. Dat meldt Nieuwsuur, dat het strafdossier heeft ingezien. Promes, die nu speelt voor Spartak Moskou, wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van poging doodslag omdat hij op 25 juli 2020 na afloop van een familiefeest in Abcoude een neef in zijn knie zou hebben gestoken. De vraag is hoe de recherche aan deze telefoontaps is gekomen. In het onderzoek naar Promes wordt dat buiten beeld gehouden.

Ontkend

Promes heeft betrokkenheid bij de steekpartij ontkend.

De telefoongesprekken vonden plaats in de nacht, kort na de steekpartij. In een gesprek met zijn tante zei Promes: ‘Niemand gaat van ons pikken. (…) Hij is vrijpostig. Hij heeft het vandaag geweten. Ik kon het niet laten. Sorry tante, vergeef me.’

Zijn moeder vertelde Promes dat zijn neef naar het ziekenhuis was overgebracht. Promes vraagt dan waar de neef is geraakt. ‘In zijn been’, antwoordt zijn moeder. Promes: ‘Dan heeft-ie nog geluk.’

Spong

De advocaat van het slachtoffer, Yehudi Moszkowicz, vat de inhoud van de telefoongesprekken op als bekentenissen. De advocaat van Promes, Gerard Spong, wilde niet reageren.

De politie kon in het onderzoek naar de steekpartij nog niet in dezelfde nacht zo snel een tap hebben lopen op Promes. Omdat kort na de steekpartij zowel de vader, als de moeder en tante van Promes kennelijk zijn afgeluisterd lijkt het er sterk op dat er op Quincy Promes (of op een bekende van hem) al een politie-onderzoek liep, waarin hij werd afgeluisterd. Een andere mogelijkheid is dat er zowel op de vader, als op de moeder en de tante van Promes een tap liep.

Opmerkelijk is dat de recherche informatie over dat onderzoek heeft weggehouden door de informatie over de taps aan het dossier toe te voegen in de vorm van een proces-verbaal van het Team Criminele Inlichtingen (TCI), waarbij de bron anoniem blijft.