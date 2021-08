‘Racende smokkelaars reden hasj naar Frankrijk’ (VIDEO)

Connect on Linked in

Agenten van de Spaanse Nationale Politie hebben in de provincie Malaga een groep mannen opgepakt die in snelle auto’s met hoge snelheid hasj van Spanje naar Frankrijk reden. Die auto’s waren gestolen en hadden valse kentekens. Er zijn zeven Fransen en twee Spanjaarden gearresteerd. Tijdens de operatie “Holidays” zegt de politie onder meer 1.789 kilo hasj, zes voertuigen, een vuurwapen met munitie en 25.000 euro in beslag te hebben genomen.

Het onderzoek werd gedaan door agenten van de politie in Fuengirola (Málaga). Daar was informatie binnengekomen dat er hasj naar Frankrijk werd vervoerd door een groep Fransen met Arabische roots, volgens de methode die de Franse politie de ‘go fast routier’-methode noemt.

Tijdens het onderzoek kwamen de agenten erachter dat er hasj werd opgeslagen bij een boerderij in Almáchar (Málaga). Daar werden de zendingen naar Frankrijk voorbereid. Op 17 augustus is een busje met 852 kilo hasj onderschept en zijn vier verdachten gearresteerd. In de buurt zijn drie anderen aangehouden die werkten in een wietkwekerij. Een voorraad van 741 kilo hasj werd in de boerderij gevonden.

Volgens de politie namen de smokkelaars een groot model brandblusser mee om tijdens een eventuele achtervolging op politieauto’s te spuiten en ze zo af te schudden. In een huis in Malaga werd nog eens 195 kilo hasj gevonden.

Onder de verdachten is één vrouw. Hoeveel ritten de groep naar Frankrijk zou hebben uitgevoerd is niet duidelijk.