Ram/plofkraak in Amsterdams winkelcentrum

Op het Osdorpplein in Amsterdam is in de nacht van maandag op dinsdag rond 03.00 zowel een gecombineerde ram- en plofkraak gepleegd bij de Albert Heijn. Ook in Utrecht was er een plofkraak.

Fiat Panda

Eerst reden de krakers met een gele Fiat Panda door de gevel van het filiaal opengebroken om daarna de geldautomaat te laten ontploffen. Volgens de politie zijn de daders zijn waarschijnlijk op een scooter ontsnapt, de Panda bleef achter. Of de daders geld hebben buitgemaakt is niet duidelijk. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) begon dinsdagochtend met een onderzoek.

Gearresteerd

In Utrecht-Hoograven was er bij een supermarkt aan het Smaragdplein een poging tot plofkraak. Daar werd de glazen schuifdeur van de winkel vernield. Voordat de daders bij de geldautomaat waren werden de twee door politieagenten gearresteerd.

De agenten vonden ter plaatse explosieven en schakelden EOD in. Tegen 08.00 was de EOD klaar.

Geldautomaten in openbare ruimtes zijn vanaf december vanaf 23.00 buiten werking en leeg. Het aantal plofkraken in Nederland is daarna gedaald. Sindsdien daalde het aantal plofkraken.