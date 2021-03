Ramkraak: auto rijdt Amsterdamse opticien binnen

Connect on Linked in

Ramkrakers zijn in de nacht van dinsdag op woensdag met een auto een opticien op winkelcentrum Gelderlandplein in Amsterdam-Buitenveldert binnengereden. Dat gebeurde rond 03.00 bij Schmidt Optiek aan de Arent Janszoon Ernststraat. De politie zoekt de daders.

Volgens de politie hebben de daders met een gestolen BMW het rolluik in de voorgevel van de winkel geramd. Ze zijn daarna enige tijd binnen geweest. Wat de buit is die ze hebben meegenomen is nog niet duidelijk. Om hoeveel daders het gaat is niet bekend gemaakt.

De daders zijn vermoedelijk per motorscooter gevlucht in de richting van de Willem van Weldammelaan. Ze droegen waarschijnlijk geen helm. De politiehelikopter is nog ingezet om de verdachten in de omgeving op te sporen maar zij zijn niet meer aangetroffen.

De recherche en Forensische Opsporing hebben onderzoek gedaan in de winkel en in de omgeving van het pand en hebben sporen veiliggesteld. Het gestolen voertuig is in beslag genomen voor verder onderzoek.

De getroffen zaak ligt om de hoek van het politiebureau aan de Van Leijenberglaan. Deze week was er een ramkraakpoging in Amsterdam-Oost.