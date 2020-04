Ramkraak bij Jumbo in Haarlem

Connect on Linked in

Bij een Jumbo-supermarkt in Haarlem is in de nacht van vrijdag op zaterdag een ramkraak geweest. De daders reden met een auto de supermarkt in. Volgens de politie zijn de daders er met een onbekende hoeveelheid buit vandoor gegaan.

De ontploffing was aan de Engelenburg in Haarlem. Rond 06.45 ramde de auto ingang van de supermarkt. Vervolgens drongen twee personen de supermarkt binnen en gingen er korte tijd later vandoor met een onbekende buit. Er waren op dat moment al medewerkers in de winkel aanwezig.

De politie plaatste een melding op Burgernet ingezet en startte een grote zoekactie. De twee verdachten wisten te ontkomen.