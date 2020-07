Ramkraak in Amsterdam-West

Connect on Linked in

Er is de in de nacht van woensdag op donderdag een ramkraak geweest op een pand aan de Zeebergweg in Amsterdam-West. De politie trof vanochtend in die straat een brandende auto aan.

Er was schade aan de voorgevel van een pand in dezelfde straat. De politie kreeg rond 05.30 een melding over de brandende auto. Ter plaatse zagen agenten ook de schade aan het bedrijfspand. Nadat de brandweer had belust is er forensisch onderzoek gestart.

Volgens AT5¬†gaat het om een pand waar fotostudio’s gehuurd kunnen worden.