Ramkraak met auto bij Haagse juwelier

Bij juwelier Ata Diamonds in de Dierenselaan in de wijk Oostbroek in Den Haag is dinsdagochtend vroeg een personenauto door de rolluiken naar binnen gereden. Volgens de politie werd er rond 05.00 melding gemaakt van de kraak. Er zijn twee daders op een scooter vandoor gegaan. Of er buit is gemaakt is niet bekend.

De politie zegt dat er camerabeelden veilig zijn gesteld.

Begin september was er een vergelijkbare ramkraak bij een juwelier direct in de buurt. Ook daar reed een auto op de pui van de winkel in. Bij die kraak gingen de daders er met sieraden vandoor.