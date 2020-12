Ramkraak op Louis Vuitton in PC Hooftstraat (UPDATE2)

Connect on Linked in

In de nacht van woensdag op donderdag is er in Amsterdam-Zuid een ramkraak gepleegd op een winkel van Louis Vuitton in de P.C. Hooftstraat. Er is vlakbij het plaats delict een 27-jarige verdachte aangehouden. Dat gebeurde nadat een agent tijdens een achtervolging een waarschuwingsschot loste.

De toegang van de winkel werd door een auto geramd. Het rolluik van de winkel werd door de impact verbogen.

Er is voor een groot bedrag aan luxegoederen buitgemaakt. Hoeveel daders er betrokken zijn geweest is niet helder. Enkele kilometers verderop, op de Herculesstraat, ook in Amsterdam-Zuid, trof de politie een beschadigde auto aan. Bij die auto is een deel van de gestolen goederen teruggevonden.

Enkele minuten na het aantreffen van de auto is de 27-jarige verdachte aangehouden, aldus de politie.

De politie kreeg om ongeveer 04.00 een eerste melding van de kraak.