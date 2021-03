Ramkraak op opticien in Zaandam

Connect on Linked in

Bij een opticien aan de Gedempte Gracht in Zaandam is zondagnacht rond 05.05 een ramkraak gepleegd. De politie meldt dat het bezig is met een onderzoek en op zoek is naar getuigen.

Bij de politie kwam op het bewuste tijdstip een melding binnen van een zwarte Volkswagen Polo die een winkel was ingereden. Een auto had de winkelpui geramd om toegang te krijgen tot het pand. De twee donker geklede daders gingen de brillenzaak binnen en kwamen met een nog onbekende buit weer naar buiten.

Daarna vluchtten ze weg op motorscooter in de richting van de Westzijde. De politie heeft in de omgeving gezocht maar de verdachten niet meer aangetroffen. Het gebruikte voertuig is in beslag genomen voor verder onderzoek.