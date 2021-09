Ramkraak op speelgoedwinkel Intertoys in Voorburg

Connect on Linked in

Op het Koningin Julianaplein in Voorburg hebben twee verdachten vrijdagavond de pui van een speelgoedwinkel geramd met een busje. Zij gingen er met een nog onduidelijke buit vandoor. Het busje werd later op de avond aangetroffen in Den Haag, zo meldt de politie.

Politiehelikopter

Rond 21.30 uur kwamen er meerdere meldingen binnen dat er op speelgoedwinkel Intertoys een ramkraak plaatsvond. Getuigen zagen twee mannen in een wit busje die de pui ramden. Van het busje was ook een kenteken gezien. Het busje werd enige tijd gevolgd door agenten, met hulp van de politiehelikopter, maar dit bleek niet het betrokken voertuig te zijn. Het busje werd later op de avond aangetroffen op de Soesterbergstraat in Den Haag.

Lego en Pokémon-artikelen

Volgens de manager van Intertoys hadden de ramkrakers het vooral voorzien op lego en Pokémon-artikelen, die beiden veel geld waard zijn. Tegen Omroep West: ‘Door het programma Lego Masters is lego ontzettend populair geworden en ook Pokémon is veel geld waard. Ze zaten ook precies in die hoek met de ramkraak. Gelukkig zijn we voorbereid op dit soort gekkigheid en hebben we gelaagd glas in de pui, daarom hebben ze weinig kunnen uithalen.’

In de speelgoedwinkel is sporenonderzoek verricht. De recherche onderzoekt de zaak. Het is vooralsnog onduidelijk wat de buit is.