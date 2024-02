Ransomware hackers van Lockbit aangepakt

Connect on Linked in

Een groep hackers die onder naam “Lockbit” bekend stond is door een internationale actie van politiediensten aangepakt. Lockbit maakte computersystemen van bedrijven en andere organisaties ontoegankelijk en vroeg vervolgens losgeld om de data weer vrij te geven. Onder meer de KNVB en een Brabantse zorginstelling waren in Nederland slachtoffer.

Diensten

Onder meer de Nederlandse politie participeerde in de actie, die werd geleid door Amerikaanse en Britse diensten. Er is niet bekend gemaakt of er ook mensen zijn aangehouden, maar de server-infrastructuur is door de diensten in beslag genomen.

Op de Lockbit-site waar namen van instellingen werden gepubliceerd die geen gehoor gaven aan de eisen van Lockbit is nu een mededeling te zien van de opsporingsdiensten.

Russisch

Op Twitter-account @vx-underground is een reactie te zien die van de van oorsprong Russische hackersgroep afkomstig zou zijn. Het is opgesteld in het Russisch. De boodschap is dat de groep nog steeds zou beschikken over servers met gestolen data.

Lockbit moet jarenlang voor vele tientallen miljoenen euro’s hebben omgezet, aldus de politiediensten.