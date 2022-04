Rapper A$AP Rocky gearresteerd om betrokkenheid bij schietpartij

Connect on Linked in

De Amerikaanse rapper A$AP Rocky (33) is woensdag in Los Angeles aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij in Hollywood vorig jaar. Rakim Mayers is verdachte van geweldpleging met een dodelijke wapen, aldus de LAPD. De bewuste schietpartij was in de nacht van 6 november 2021 toen twee kennissen van Mayers ruzie maakten op straat.

Pistool

De LAPD: ‘De ruzie escaleerde en leidde ertoe dat de verdachte een pistool op het slachtoffer afvuurde. Het slachtoffer raakte lichtgewond door het incident en zocht later medische hulp. Na de schietpartij vluchtten de verdachte en twee andere mannen te voet het gebied uit. De verdachte is geïdentificeerd als de 33-jarige Rakim Mayers, een inwoner van Los Angeles, ook bekend als muziekartiest A$AP Rocky.’

Mayers komt oorspronkelijk uit New York naar woont in LA.

Barbados

De aanhouding was op het vliegveld van Los Angeles. Media berichten dat de rapper terugkeerde naar Californië vanuit Barbados, waar hij op vakantie was. Mayers is een vriend van zangeres Rihanna, die uit dat land afkomstig is.

In de zomer van 2019 werd Mayers in Zweden vastgezet na een vechtpartij in het centrum van Stockholm. Hij kreeg een voorwaardelijke straf. De Zweedse justitie had een half jaar cel geëist.

A$AP Rocky is ook zeer populair in Nederland. Nadat hij in Zweden op vrije voeten kwam trad hij op op Lowlands.