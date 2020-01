Rapper Dababy in cel om beroving (VIDEO)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De Amerikaanse rapper DaBaby zit sinds vorige week in Miami, Florida, in de cel op verdenking van mede plegen van een mishandeling. Hij heeft dinsdag vanuit het huis van bewaring aan amusementssite TMZ laten weten dat het goed met hem gaat en dat ‘niets hem kan afhouden van zijn succes’. Dababy brak vorig jaar door met het nummer Suge.

Zijn focus is succes en geldverdienen, aldus Dababy. Ook zegt hij mensen die te snel conclusies trekken over zijn gedrag te zullen vergeven. Hoe lang hij vast zal blijven zitten is ongewis maar hij krijgt waarschijnlijk wel een rechtszaak zijn broek.

Jonathan Lyndale Kirk zou betrokken zijn bij de mishandeling van een concertpromotor die hem nog 10.000 dollar schuldig zou zijn. Na de mishandeling zou de man 80 dollar, een creditcard en een iPhone zijn afgepakt. Zowel de arrestatie van DaBaby als de mishandeling zijn vastgelegd op video.

Kirk kwam begin 2019 kort vast te zitten voor een dodelijke schietpartij in een Walmart-vestiging in North Carolina. Volgens DaBaby was hij daar met vrouw en jonge kinderen en probeerde iemand hem te beroven. De rechter liet hem gaan wegens gebrek aan bewijs.