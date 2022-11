Rapper doodgeschoten in Houston, Texas

In de Verenigde Staten is een rapper van de voormalige rapgroep Migos doodgeschoten. Het gaat om Takeoff (28), die in de vroege ochtenduren betrokken was bij een schietpartij in de stad Houston, Texas. De politie van Houston bevestigt aan verschillende media dat agenten ter plaatse waren bij een schietpartij waarbij ten minste één persoon om het leven is gekomen. Op Twitter hebben ooggetuigen verslag gedaan van het incident.

TMZ Hip Hop meldde dat er kort na 02.30 lokale tijd geschoten werd bij bowlingbaan 810 Billiards & Bowling Houston. Takeoff en Quavo waren daar bezig met een spelletje dobbelen. Plotseling pakte iemand een vuurwapen en begon te schieten. Mogelijk werd Takeoff per ongeluk van dichtbij geraakt. Hij was op slag dood.

Er zijn volgens de politie twee personen naar een ziekenhuis gebracht.

Takeoff’s echte naam was Kirshnik Khari Ball. Zijn oom Quavo en zijn neef Offset vormden samen in de staat Georgia met Takeoff het hiphoptrio Migos.

Migos stond in het verleden op hip hop-festival Woo Hah! in Hilvarenbeek en daarvoor ook op Lowlands.

Ima speak on this bc I feel like I got to… I was there right next to takeoff they wasn’t arguing about shooting dice quavo was pressed and takeoff was hit by stray bullets shot for no reason

RIP Takeoff he didn’t deserve that he was to himself the whole night pic.twitter.com/KSpudJmXkb

— saint (@triracialangel2) November 1, 2022