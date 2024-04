Rapper en cokeverdachte Kaene M. (26) zit opnieuw vast en cancelt tour

Connect on Linked in

De 26-jarige Haagse rapper Kaene M., alias KM, is vorige week vrijdag aangehouden voor ‘een oude zaak’. De Surinaams-Nederlandse rapper zegt op Instagram dat hij hierdoor zijn uitverkochte tour noodgedwongen moet verplaatsen. Of het gaat om het onderzoek naar de vondst van 270 kilo cocaïne, waarvoor M. in september 2021 werd aangehouden, is niet helemaal duidelijk.

Door Roel Janssen

KM is vooral bekend als lid van de populaire Haagse rapgroep SFB (Strictly Family Business). Op Instagram heeft hij dinsdag laten weten dat hij zijn uitverkochte clubtour moet verplaatsen vanwege ‘een oude zaak’.

‘Met pijn in m’n hart ben ik gedwongen mijn volledig uitverkochte tour te verplaatsen. Helaas ben ik afgelopen vrijdag gearresteerd in verband met een oude zaak. Een zaak waar we inmiddels in hoger beroep voor gaan. Ik baal hier enorm van. Vooral omdat ik het gevoel heb dat ik jullie allemaal teleurstel. Ik heb keihard gewerkt aan deze solo tour en wilde hier iets heel bijzonders van maken.’

270 kilo coke

KM werd in het najaar van 2021 opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige cocaïnehandel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een partij cocaïne van 270 kilo die op 3 september 2021 in de Haagse wijk Ypenburg werd aangetroffen in een bestelbusje.

Camerabeelden

Een getuige belde de politie toen ’s nachts sporttassen uit een busje op de Frits Diepenlaan naar een flat werden gebracht. Toen de politie arriveerde waren de mannen bij het busje verdwenen. KM werd later opgepakt na analyse van camerabeelden bij de flat.

Volgens justitie maakte de 270 kilo coke deel uit van een grotere partij van 800 kilo. De officier van justitie vindt dat KM betrokken was bij grootschalige drugshandel. De rest van de partij is overigens niet gevonden.

De advocaat van de rapper betoogde in december 2021 dat zijn cliënt op vrije voeten moest komen omdat hij verder wil gaan met zijn muziekcarrière. De advocaat stelde dat er geen bewijs is tegen M.. Een doorzoeking van M.’s huis en ander onderzoek leverde niets op.

Geladen pistool

Rapper KM werd in 2017 opgepakt omdat hij een geladen pistool droeg tijdens het muziekevent Vestival in Amsterdam. De avond daarvoor deed een arrestatieteam een inval in de Q-Factory in Amsterdam-Oost tijdens een optreden van SFB. Dat was nadat KM zelf de politie had gebeld omdat hij bedreigd zou zijn met een vuurwapen. Twee bezoekers werden aangehouden maar er werd geen vuurwapen gevonden.

Suriname

Ook andere leden van SFB doken de afgelopen jaren geregeld op in strafzaken. Drie van de vier leden van de Haagse rapgroep werden in december 2016 in Suriname aangehouden omdat ze te zien waren op een filmpje waarin ze seks hadden met een meisje van vijftien. Ze zaten enkele maanden in de cel. Kaene M. was een van de verdachten.

Nieuwe muziek

Of KM opnieuw vastzit voor de cocaïnezaak in 2021 is niet helemaal duidelijk. Op Instagram zegt hij dat tickets voor zijn shows geldig blijven voor een nieuwe datum, maar dat het ook mogelijk is om je geld terug te krijgen. Ook meldt hij bezig te zijn met nieuwe muziek.