Haagse rapper blijft vastzitten om grootschalige cocaïnehandel

Na een voorbereidende zitting heeft de Haagse rechtbank dinsdag besloten dat de 24-jarige Haagse rapper Kaene M. langer in de cel moet blijven. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een partij cocaïne van 270 kilo die op 3 september in Ypenburg is aangetroffen in een bestelbusje, aldus het Algemeen Dagblad. KM is lid van rapgroep SFB.

(beeld uit archief)

Sporttassen

Een getuige belde de politie toen ’s nachts sporttassen uit een busje op de Frits Diepenlaan naar een flat werden gebracht. Toen de politie arriveerde waren de mannen bij het busje verdwenen. K. M. werd later opgepakt na analyse van camerabeelden bij de flat.

Volgens justitie maakte de partij deel uit van een grotere partij van 800 kilo. De officier vindt dat KM betrokken was bij grootschalige drugshandel. De rest van de partij is overigens niet gevonden.

Muziekcarrière

De advocaat van de rapper had betoogd dat zijn cliënt op vrije moet komen omdat hij verder wil gaan met zijn muziekcarrière. De advocaat stelde dat er geen bewijs is tegen M.. Een doorzoeking van M.’s huis en ander onderzoek leverde niets op.

Naast Keane M. moet ook de 26-jarige Jordy B. uit Zoetermeer in voorlopige hechtenis blijven.

Vestival

In het boek Straight Outta Crime valt te lezen hoe Rapper KM in 2017 werd opgepakt omdat hij een geladen pistool droeg tijdens het muziekevenement Vestival in Amsterdam. De avond daarvoor deed een arrestatieteam een inval in de Q-Factory in Amsterdam tijdens een optreden van SFB. Dat was nadat KM zelf de politie had gebeld omdat hij bedreigd zou zijn met vuurwapen. Twee bezoekers werden aangehouden maar er werd geen vuurwapen gevonden.

Ook andere leden van SFB doken de afgelopen jaren geregeld op in strafzaken.

Caloh Wagoh-zaak

De in 2019 geliquideerde Amsterdammer Inchomar Balentien werd ervan verdacht leden van de groep SFB af te persen. De rapper en ex-manager van SFB, Barry I., werd er vervolgens in het grote onderzoek naar liquidaties door Caloh Wagoh MC ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het lokken van Balentien bij een poging tot liquidatie, die overigens nooit plaatsvond.