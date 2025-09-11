Rapper Fatah krijgt na procesafspraken twee jaar cel voor drugshandel, witwassen en vuurwapenbezit

Onvindbaar

Uit diverse chatgesprekken blijkt dat de rapper gedurende een langere periode contacten had over de handel in drugs. Hij was onvindbaar in Nederland en onderzoek wees uit dat hij zich vermoedelijk in de Verenigde Arabische Emiraten ophield. Nederland heeft sinds 1 augustus 2023 een uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten, waardoor de verdachte kon worden uitgeleverd.



De man hield zich van juli 2020 tot en met maart 2023 bezig met de handel in en het bezit van cocaïne, speed, xtc en hasj en wiet. Daarnaast zijn in de woning en in het tuinhuis van de verdachte een hoeveelheid softdrugs en 229 gram cocaïne aangetroffen.