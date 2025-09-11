 Meteen naar de content
11 september 2025

Rapper Fatah krijgt na procesafspraken twee jaar cel voor drugshandel, witwassen en vuurwapenbezit

De rechtbank Den Haag heeft woensdag de 29-jarige rapper Fatah veroordeeld voor onder meer (internationale) cocaïnehandel, het bezit van een vuurwapen en munitie en het witwassen van geld, cryptovaluta en dure horloges. Dit gebeurde vanuit Delft. In deze zaak hebben het Openbaar Ministerie en de verdediging procesafspraken gemaakt. De verdachte krijgt – overeenkomstig de afspraken – drie jaar celstraf opgelegd, waarvan een jaar voorwaardelijk. Fatah zat twee maanden vast in Dubai, waarna hij op 2 juli 2025 vanuit de Verenigde Arabische Emiraten werd uitgeleverd aan Nederland.

Laatste Nieuws

Onvindbaar

Uit diverse chatgesprekken blijkt dat de rapper gedurende een langere periode contacten had over de handel in drugs. Hij was onvindbaar in Nederland en onderzoek wees uit dat hij zich vermoedelijk in de Verenigde Arabische Emiraten ophield. Nederland heeft sinds 1 augustus 2023 een uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten, waardoor de verdachte kon worden uitgeleverd.

De man hield zich van juli 2020 tot en met maart 2023 bezig met de handel in en het bezit van cocaïne, speed, xtc en hasj en wiet. Daarnaast zijn in de woning en in het tuinhuis van de verdachte een hoeveelheid softdrugs en 229 gram cocaïne aangetroffen.

Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.

Inloggen Word lid

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.