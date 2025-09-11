11 september 2025
Rapper Fatah krijgt na procesafspraken twee jaar cel voor drugshandel, witwassen en vuurwapenbezit
De rechtbank Den Haag heeft woensdag de 29-jarige rapper Fatah veroordeeld voor onder meer (internationale) cocaïnehandel, het bezit van een vuurwapen en munitie en het witwassen van geld, cryptovaluta en dure horloges. Dit gebeurde vanuit Delft. In deze zaak hebben het Openbaar Ministerie en de verdediging procesafspraken gemaakt. De verdachte krijgt – overeenkomstig de afspraken – drie jaar celstraf opgelegd, waarvan een jaar voorwaardelijk. Fatah zat twee maanden vast in Dubai, waarna hij op 2 juli 2025 vanuit de Verenigde Arabische Emiraten werd uitgeleverd aan Nederland.